Jetzt geht's um die Wurst

Mir ist alles wurscht. So ein Hanswurst! Du armes Würstl! Mit dem Image von Würsten steht es, zumindest umgangssprachlich, nicht zum Besten. Dabei regelt der Österreichische Lebensmittelcodex ganz genau, was in die gängigen heimischen Würste à la Extra, Polnische oder Wiener hinein darf und was nicht. Aber Wurst ist viel mehr als ein Billigprodukt zur Restfleischverwertung. Nämlich ein Kulturgut, das über die Jahrtausende nahezu auf der ganzen Welt seine sehr spezifischen Ausprägungen entwickelt hat. Aus dem simplen Grund: möglichst viel vom geschlachteten Tier haltbar zu machen.