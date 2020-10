Florian Holzers Top 5: Kantinen

1 ARRAVANÉ KANTINA Eigentlich ist das junge „Arravané“ ja eine Kantine für Mitarbeiter einer Versicherung. Nachdem die aber vom Filippou-Team geführt wird, gibt’s hier wirklich gutes Essen. Das wöchentliche Menü bewegt sich preislich auf Gasthaus-Niveau, ein günstiges Café gibt’s auch.

8010 Graz, Conrad-von-Hötzendorf-Str. 84, 0316/81 82 81, Mo, Di 11.30-15.30, Mi-Fr 11.30-24, Sa 18-24, www.arravane.at

www.facebook.com/arravanegraz

Instagram @arravane_graz

2 MINORITENSTÜBERL Ein ganz spezieller Fall, denn einerseits ist das kleine Lokal im Souterrain des Palais Starhemberg die Kantine des Bildungsministeriums. Andererseits ist es das Lokal des bekannten TV-Kochs Andi Wojta, der hier für wohlfeile Wiener Küche auf Top-Niveau sorgt.

Wien 1, Minoritenpl. 5, 01/533 52 81, Mo-Fr 11.30-13.30, www.andiwojta.at

3 KIM CHINGU Vor drei Jahren übernahm Meisterköchin Sohyi Kim das Betriebsrestaurant einer Steuerberatungskanzlei, macht abends hier ein auf Sharing und Fleischgerichte spezialisiertes Lokal, mittags gibt es preiswerte Menüs mit teils koreanischer, teils europäischer Ausrichtung.

Wien 9, Althanstr. 21-25, 0664/8818 56 76, Mo-Fr 13-15, 18-22, www.kimkocht.at

www.facebook.com/sohyikim

Instagram @restaurantkimkocht

4 HANNAH’S SPEISESAAL Hannah Neunteufel ist eine gastronomische Allzweckwaffe, kann Catering genauso wie Kantine. Das, was ihr Team da täglich in der (recht coolen) Kantine des Bundesamtsgebäudes kocht, hat Innenstadtlokal-Niveau. Teils aus 100 % heimischen Zutaten.

Wien 3, Radetzkystr. 2, 0664/88 13 45 65, Mo-Fr 11-15, www.hannahs-speisesaal.at

www.facebook.com/hannahsspeisesaal

5 MARCO SIMONIS DIE KANTINE Marco Simonis führt in der City und in der Taubstummengasse zwei fantastische Feinkostgeschäfte mit erlesenen Zutaten (und günstigen Mittagsmenüs). Außerdem wird die Kantine in einem Bürokomplex von seinem Team betreut. Weltküche mit Niveau.

Wien 3, Modecenterstr. 14, 01/796 34 47, Mo-Do 11.30-13, www.marcosimonis.com

www.facebook.com/marcosimonisbastei10

Instagram @marcosimonisbastei10