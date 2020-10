Rezept der Woche: Veganer Aufstrich mit roten Rüben

ZUTATEN

für 4-6 Personen

150 g Rote Rüben

1 Zweig Rosmarin

3 EL Olivenöl

1 TL frische Thymianblättchen

150 g gegartes Einkorn

150 g gemahlene Mandeln oder Walnüsse

Salz, Pfeffer

1 Das Backrohr auf 200 °C vorheizen. Die Rüben schälen und in Stücke schneiden – dabei eventuell Handschuhe tragen. Rosmarinnadeln von den Zweigen streifen und fein hacken.

2 Die Rübenstücke mit Rosmarin, Olivenöl, Thymian und einer guten Prise Salz vermischen, in eine ofenfeste Form füllen und im Backrohr mit Heißluft garen bis sie weich sind (25-30 Minuten). Zwischendurch einmal wenden.

3 Die gerösteten Rüben mit dem gegarten Einkorn und den gemahlenen Mandeln vermischen und mit einem Pürierstab oder in einer Küchenmaschine pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4 Mit gerösteten Nüssen oder Pinienkernen und mit Kräutern (am Foto Pimpinelle) garnieren, mit Brot servieren.

TIPP: Einkorn gibt’s als Ganzes oder als Einkornreis. Davon hängt die Kochzeit ab – Reis ist in 15 Minuten weich, ganzes Korn braucht ca. eineinhalb Stunden. Erhältlich in Reformhäusern oder direkt bei Getreidebauern.

Aufwand: **

Zubereitungszeit: 1 Stunde

Preis: *

Kalorien: ca. 300 kcal/Person

"Rezepte für eine gute Zeit" von Zechmeister & Unger, Löwenzahn Verlag, 29,90 €, www.loewenzahn.at

