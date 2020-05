Nach "Schlitzaugen"-Sager: Austro-Chinesen empört über Stefan Petzner

Fremdenfeindliche Aussagen des ehemaligen BZÖ-Politikers Stefan Petzner in einem kleinen Fernsehsender eines Boulevard-Mediums sorgen für große Aufregung in der chinesischen Community. Vor einigen Tagen hatte der ehemalige BZÖ-Politiker Stefan Petzner in einem österreichweit empfangbaren TV-Sender wortwörtlich über den "Schlitzaugen-Virus" in Bezug auf das Coronavirus gesprochen.

Der ehemalige Politiker schimpfte über die asiatische Esskultur und bezeichnete Chinesen generell als "dreckige Leute" – aus Respekt gegenüber den hier lebendenden Mitbürgern wird der KURIER keine weiteren Zitate nennen.

Nach eigenen Angaben erstattete die Plattform " FPÖ Fails" bereits Anzeige wegen Verhetzung. Auch der prominenten Anwalt Georg Zanger erstattete Anzeige.