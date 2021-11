Gibt es die Martinigans ganz ohne Tierleid?

Für viele ist die Martinigans eine lukullische, Jahrhunderte alte Tradition und ein Einstimmen auf die winterliche Vorweihnachtszeit. Als sie im Jahr 1171 erstmals urkundlich erwähnt wurde, galt dies aber nicht ihrem kulinarischen Stellenwert. Vor der kargen Winterzeit musste die Geflügelschar stark dezimiert werden, darum erhielten die Knechte am 11. November stets ihren Lohn und eine Gans.

Laut Tierschutzorganisationen müssten die Österreicher schon längst ihren Verzehr von 250.000 Gänsen rund um den Martinstag überdenken, denn mehr als drei Viertel unserer verspeisten Gänse kommen aus dem Ausland. Und dort werden sie zu Lebzeiten nicht besonders gut behandelt.

Im Jahr 2020 wurden 1.900 Tonnen Gänsefleisch konsumiert. Der Selbstversorgungsgrad beträgt lediglich 28 Prozent. Mit Abstand am meisten importieren wir ganze Tiere aus Ungarn, einzelne Gänseteile aus Ungarn und Polen. In beiden Ländern, aber auch in anderen europäischen Ländern, sind laut Vier Pfoten die tierquälerischen Praktiken Stopfmast und Lebendrupf noch erlaubt.

Trotz unseres Verbots hierzulande ist die Chance also groß, dass eine gequälte Gans auf unserem Teller landet. Es sei denn, es handelt sich um Weidegänse oder vegane Ersatzprodukte.