Ess-Tour: Eine Lokal-Legende wird in die 2020er-Jahre geholt

Vor einigen Jahren schloss der legendäre Wirt, der Herr Stefan. Umso gespannter ist man, wenn sich hier etwas Neues tut. Nicht nur, aber auch in kulinarischer Hinsicht; und schreibt ausnahmsweise schon früher drüber. Wobei: In den Adlerhof ging man – siehe oben – nicht vorrangig zum Essen. Die Hausmannskost mit Gulasch oder gebackenem Emmentaler hatte schon was!

Cevice, Egg Benedict und Blunzen

Nun hat das Team des „Wirr“ den Adlerhof übernommen und ihn speisentechnisch – das kann man schon vor der Eröffnung am 14. Februar sagen – in die 2020er-Jahre geholt. Da will man übrigens auch ein moderner Nahversorger für das Grätzl werden - mit Bäckerei (Brot und Gebäck vom Schmidl aus der Wachau, den Erfindern des Wachauerlaberls).