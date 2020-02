Ess-Tour: Ein Überraschungsmenü am Spittelberg

Der Spittelberg ist einer jener Orte in der Stadt, die man entweder gern besucht oder wegen vieler Touristen bzw. Adventmarktbesucher lieber meidet. Anders lässt sich nicht erklären, warum man das hübsche Biedermeier-Viertel kulinarisch so gar nicht am Radar hat (das Filmhaus am Spittelberg mit seiner gemütlichen Bar und das Amerlingbeisl gelten jetzt nicht).

Dabei lassen sich im 1070 wirklich entspannte Abende verbringen. Das ist vor allem dem Konzept ohne Speisekarte geschuldet. Chefin Dagmar Wulz fragt nur, was man nicht essen will (Allergien, Fleisch usw.), man lässt sich überraschen. Dieses Konzept bleibt auch unter Wulz’ Nachfolger (ab März). Drei Gänge (28,80 €) sind Standard , jeder weitere Gang (max. sieben) kostet 8,80 €. Sympathisch: Mineralwasser und Brot werden nicht extra verrechnet.

Klein und gemütlich

Man lässt sich im gemütlich-stimmigen, kleinen Lokal mit den dunkelroten Wänden gern überraschen.