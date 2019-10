Ess-Tour: Streetfood aus Thailand, erste Reihe fußfrei

In asiatischen Ländern ist es Pflicht, frisch gekochte, traditionelle Gerichte aus den Garküchen direkt am Straßenrand zu probieren. Meist sitzt man dabei an Plastiktischen im Freien. Richtiges Streetfood also. Das geht natürlich auch in Wien. Da kann Streetfood heißen, im Stehen oder Gehen Nudeln aus dem Becher zu essen oder in Wraps zu beißen. Im Fall der Krazy Kitchen schaut Streetfood so aus: Man sitzt an kleinen, bunten Holztischchen vor dem Lokal und schaut dem vorbeiziehenden Verkehr auf der Landstraßer Hauptstraße zu. Bei jetzt noch moderaten Temperaturen eine Option. Drinnen nimmt man an einem großem Holztisch und zwei bis drei Theken-Sitzplätzen Platz.