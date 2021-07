Die drei Vollblut-Gastronomen Lukas Humer, Rafael Reisser und Eric Broz beschreiben das neue Weinhaus "als Spagat zwischen Dinner mit Weinbegleitung" und "ungezwungener Bistro-Küche". Im Mittelpunkt stehen neuinterpretierte Klassiker, von der kalten Wagramer Erdäpfelsuppe bis hin zu Rehgulasch.

Die Küchenchefs Humer und Reisser wählen die Zutaten in Bio-Qualität aus der Umgebung und peppen mit eigenen, angebauten Kräutern auf. Das monatlich wechselnde Menüs gibt es wahlweise in 3 bis 7 Gängen. Zucchini, Bulgur und Bergamotte, gegrillter Chinakohl oder geflämmter weißer Waller zeigen in welche Richtung es gehen soll.

Humer lernte bei Toni Mörwald und Thomas Dorfer, kochte zuletzt im Heurigenhof Bründlmayer. Reisser kochte als Küchenchef bei Toni Mörwald und war zuletzt Executive Chef im Grand Tirolia in Kitzbühel.