Diese Gourmet-Neuheiten warten im Sommer

„Der gute Fang“ (Ybbs, NÖ)

Die umtriebige Gastro-Entwicklerin Hannah Neunteufel eröffnet im September ihr Mega-Projekt in der Stadthalle in Ybbs direkt am Donau-Ufer. Das neue Gourmet-Restaurant „Der gute Fang“ (siehe Titelfoto oben), das Bistro „Fischbar“, zwei Donaugärten sowie ein Eventcatering in der generalsanierten Eventhalle und ein Radlerkiosk am meist befahrenen Radweg Europas sollen Kulinarik-Fans, Touristen genauso wie Tagesausflügler anziehen. Für eine Pause auf der hunderte Meter langen Wiese entlang der Donau wird es Picknickkörbe geben.

Info: Donaulände 1, 3370 Ybbs, Restaurant Mo.–Fr. 17.30 –24 Uhr, Sa 9.30–14.30 Uhr, 17.30–24 Uhr, So 9.30–16 Uhr, dergutefang.at

„Esslokal Deli“ (Hadersdorf am Kamp, NÖ)

Haubenkoch Roland Huber brachte mit seinem „Esslokal“ Großstadtfeeling aufs Land. Ende Mai eröffnete er ein Deli, das Frühstücks-Kombinationen (zwischen 18 und 24 Euro), kleine Gerichte zum Mitnehmen ohne Vorbestellung und Reservierung anbietet.

Info: Hauptplatz 16, 3493 Hadersdorf, Deli Di.–Mi. 16– 20.30, Do.–Sa. 9–20.30 Uhr, www.esslokal.com

„The Quarter 2.0“ (Andau, B)

Nach dem Erfolg im Vorjahr eröffnete die Winzer-Familie Scheiblhofer auch heuer wieder ihren Pop-up-Heurigen „The Quarter 2.0“, dieses Mal aber am eigenen Weingut. Im Spätsommer findet der Heurige im ehemaligen – frisch renovierten – Dorfgasthaus einen fixen Standort.

Info: Pop-up Weingartengasse 6, 7163 Andau, Mo.–So. 16–22 Uhr, fixer Standort: Langegasse 21, 7163 Andau, www.thequarter.at

„Blü“ (Bad Hofgastein, S)

Im verschlafenen Bad Hofgastein eröffnete Ende Mai das Spa-Hotel „Blü“ und das gleichnamige Hotel-Restaurant seine Pforten: Dass man jetzt auch im Gasteinertal hervorragend essen kann, verdankt man Haubenkoch Wini Brugger, um den es zuletzt ruhiger war. Auszüge aus der Speisekarte spiegeln Bruggers Handschrift wider: Sushi vom Alpenfisch, Shakshuka, Pho oder Ceviche.

Info: www.hotelblue.at