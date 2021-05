Info: Foodtruck Josef & Yuki bei der Heldenbar vor dem Weltmuseum vom 27. bis 30. Mai, am Heldenplatz vom 2. bis 4. Juni, am Brunnenmarkt vom 8. bis 10. Juni, am Karmelitermarkt vom 11. bis 13. Juni

Gleichzeitig startet die Marke mit dem Wien-Besuch auch ihren neuen Online-Shop.