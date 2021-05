Bar Campari setzt jetzt auf "Aperitivo to go"

Aus der Not macht das Team der Campari Bar jetzt eine Tugend: Auch wenn die Tische im Gastgarten wieder aufgebaut wurden und mit Gästen besetzt sind, bleibt man dem "To go"-Service treu. An der neuen Outdoor-Bar in Form einer rosa-weißen Pergola mixen die Kellner auf bewährte Art die typischen italienischen Aperitivo-Drinks wie Campari Sprizz, Aperol oder Negroni. Damit werden Lokal und Schanigarten auf eine ungewohnte Art ergänzt. Ganz unkompliziert, wie es eben in Italiens Bars üblich ist.

Neu im Angebot ist Cinzano, die süße Aperitivo-Variante. Sie ergänzt die typischen italienischen Bar-Klassiker Campari, Negroni und den alkoholfreien Crodino.

Aus dem Schraubglas

Allerdings werden sie nicht an den Tisch serviert, sondern in Gläser gefüllt, die man auch verschließen kann. Ausgerüstet mit Strohhalmen und Schraubdeckel lässt sich der Aperitivo an jedem Wunsch-Ort der Innenstadt genießen. Oder man genießt einfach vor Ort oder nur um die Ecke.