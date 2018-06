Warum Campari und Bier gut harmonieren

Knapp 300 Jahre trennen das "Schwarze Kameel" (1618 in Wien von Johann Baptiste Cameel in der Bognerstraße gegründet) und die Bar "Camparino" (1915 in der berühmten Galleria Vittorio Emmanuele II. in Mailand gegründet). Doch abgesehen davon haben die beiden vieles gemeinsam: Sie sind Institutionen für Generationen an Gästen und wahren die Tradition ihrer Häuser, ohne Zukunft und Weiterentwicklung aus dem Auge zu verlieren. Da passt es gut, den 400. Geburtstag des "Schwarzen Kameels" in genau so einem Rahmen zu feiern - mit einem ebenso traditionellen Getränk, das gerade eine Renaissance erlebt. Der von Gaspare Campari im 19. Jahrhundert kreierte, berühmte Bitterlikör Campari ist zwar aus keiner Bar wegzudenken, dennoch haftete ihm lange ein "Oma-Image" an. Seit einigen Jahren ist er allerdings wieder da.

Tradtion mit einem Schuss Moderne

Wie es geht, Tradition und Moderne zu vereinen und was als nächstes kommt, erklärt Mattia Pastori , Chef-Barkeeper der legendären Bar "Camparino in der Galleria" in Mailand, dem KURIER bei seinem Wien-Besuch. Denn viele klassischen Campari-Drinks wie Campari Soda oder Campari Spritz (Campari, Prosecco) sind eng mit dem jeweiligen Zeitgeist verbunden. Beispiel Spritz: In den 1950er-Jahren waren Schaumweine sehr populär, also begann man auch, damit Cocktails zu kreieren. Pastori und seine österreichischen Kollegen (u. a. Philipp Ernst, Josef Bar; Roberto von Roberto American Bar) servierte den Kameel-Gästen bei der Geburtstagsfeier am Mittwochabend Campari-Klassiker wie Americano, Negroni oder Campari Seltz (hierzulande als Campari Soda bekannt) ebenso wie die jüngste Kreation "Campari Shakerato". Er kommt tiefrot im eleganten Stielglas daher und wird während der Sommermonate im "Schwarzen Kameel" direkt am Tisch für den Gast zubereitet.