Mega schick: Die neue Campari-Bar hat in Wien eröffnet

"Kreativität braucht Raum, braucht Atmosphäre zur Inspiration, einen Rahmen für die Kunst des Zusammenseins, eine Basis für den Dialog. Campari schlägt die Brücke - in Mailand wie in Wien. Es geht um das Vergnügen an Kunst, um Kommunikation und um den Genuss allerbest gemixter Drinks", so Matteo Thun.

Eine Bar für den ganzen Tag

Für Bar und Küche ist Peter Friese, Chef des Schwarzen Kameels, verantwortlich: "Die italienische Küche steht für Perfektion im Einfachen. Aber es ist immer auch eine Kunst, im Einfachen Perfektion zu erreichen. Diese Kunst möchten wir mit guten saisonalen Zutaten und den besten Negroni, Campari Spritz und Campari Garibaldi der Stadt zelebrieren“, so der bekannte Wiener Gastronom.