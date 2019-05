Top 5: Die schönsten Bars mit Ausblick in Wien

Ja, das Wetter spielt dieses Wochenende mit: Die neueste Rooftop-Bar der Stadt befindet sich im 16. Stock des neuen Hotels "Andaz Vienna Am Belvedere". Bar-Chef Marcus Philipp setzt auf außergewöhnliche Cocktail-Kreationen und lässt sich von der skandinavischen Küche inspirieren. So gibt es zum Beispiel ein isländisches Frozen Joghurt wird mit Akvavit, Honig, Filmjölk – einer sämigen Dickmilch –, frischen Beeren und einem fluffig-weichen Espuma aus mit Zerealien getränkter Schafsmilch. Wärmen kann man sich an einer offenen Feuerstelle, falls das Wetter doch nicht mitspielt.

Info: Aurora, Arsenalstraße 10, 1100 Wien, Montag bis Sonntag 14 bis 22 Uhr