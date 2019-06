Warum die ganze Welt jetzt Negroni trinkt

Der Klassiker besteht zu jeweils gleichen Teilen aus Gin, rotem Wermut, Campari und einer Orangenzeste – gerade diese einfache Schönheit hat wohl viel zu seinem Rum beigetragen.

Aber vielleicht war es auch das packende Gaumenspiel von Süße und Bitterkeit, als Bartender Fosco Scarselli vor hundert Jahren im Caffè Casoni den ersten Negroni mixte.

Graf Camillo Negroni, Salonlöwe und oft gesehener Gast zu später Stunde, hatte sich einen Americano für Erwachsene gewünscht: Um den Wunsch des Lebemannes zu erfüllen, griff der Barkeeper zu Gin statt zu Soda und verwandelte damit den beliebten Americano in eine kraftvollere Variante. Obendrein gab es statt Zitronen- noch Orangenzeste. Heute erinnert nur noch eine Gedenktafel an dem Caffé Giacosa an die frühere Bar Casoni.

Aber was weiß man über diesen ominösen Grafen? So einiges: nahe von Florenz geboren, Weiberheld, Spieler, verschuldet, außereheliches Kind, ausgewandert nach Kanada und in die USA. 1934 starb der umtriebige Graf Negroni in seiner Heimat. Dazwischen riet ihm sein Arzt noch, nicht mehr als 20 Gläser seines Lieblings-Cocktails zu trinken.

So wird der Negroni gemacht

Gin und Wermut können nach Belieben ausgetauscht werden, aber eine Ingredienz braucht es für jede Variante der Cocktail-Ikone: Campari.