Warum es beim Figlmüller jetzt auch ein veganes Schnitzel gibt

Panier mit Ei-Ersatz

Ob Schnitzel oder die Bestseller Huhn oder Pulled Pork: Das setzt man in der Produktionsstätte in Zürich mit einer speziellen Technologie um. Ein Teig aus Pflanzenprotein (Erbsen), Öl und Wasser wird unter hohem Druck stark erhitzt und zur Abkühlung durch eine Kühldüse gedrückt. So entsteht die Faserstruktur, die an Fleisch erinnert. „Durch unsere Technik bleiben die Fasern fest und können in die Länge gezogen werden, damit es größere Stücke werden.“

Die „Pflanzenfleisch-Schnitzel“, wie sie Hans jun. Figlmüller nennt, sind mit 160 Gramm definitiv kleiner als die echten. Um der klassischen, knusprigen Panier so nah wie möglich zu kommen, setzt man auf Ei-Ersatzprodukte und mischt Flakes unter die Brösel. Eins zu eins ist das vegane Schnitzel nicht zu handhaben. „Das Soufflieren (Schwenken im heißen Fett für die wellige Panier) ist durch den Erhitzungseffekt an bestimmten Kontaktpunkten fast nicht möglich“, sagt Thomas Figlmüller. „Aber die Entwicklung ist noch nicht am Ende.“

Testessen: So schmeckt es

Optisch geht es als Schnitzel durch: Die Panier ist goldbraun und kompakt fest. Nur fehlt die luftig-wellige Oberfläche, die man kennt. Und die längliche Form ist vielleicht zu akkurat. Aber Fleischteile sind verschieden. Ein, sagen wir, Hühnerschnitzel könnte das auch sein.



Beim ersten Schnitt erweist sich die Panier als recht knusprig, das Messer gleitet glatt durchs „Pflanzenfleisch“, das schön dünn, aber farblich etwas dunkler als Hühnerfleisch ist. Das vegane Schnitzel hat Biss, vor gummiartiger Struktur braucht man sich nicht zu fürchten. Die Panier kracht angenehm zwischen den Zähnen. Geschmacklich ist es schwer einzuordnen, man denkt am ehesten an Hühnerschnitzel – aber ein Schweinsschnitzel schmeckt schon anders. Vielleicht liegt’s auch an Ei-Ersatz und Flakes in der Panier. Für viele ist es sicherlich eine Alternative. Ein Schnitzel bleibt aber ein Schnitzel. (iteu)