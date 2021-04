Wirte sollen ausloben, woher das Schnitzel kommt

Der Streit ist alt, jetzt wird er auf die nächste Ebene gehoben. Der grüne Konsumentenschutzminister Rudolf Anschober hat einen Verordnungsentwurf für eine transparente Herkunftskennzeichnung auf den Tisch gelegt, die er mit dem Koalitionspartner diskutieren will. Die Fronten sind geklärt: Die Grünen wollen eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Fleisch, Milch und Eier in der Gastronomie. Also Kantinen, öffentliche Küchen, Schulen, Betreuungseinrichtungen bis hin zu Restaurants und Caterern.

Die ÖVP stand bisher in der Gastronomie für Freiwilligkeit bei Herkunftsangaben, auch aufgrund der starken Gastro-Lobby. Diese stemmte sich gestern einmal mehr gegen den Vorschlag. „Unsere Betriebe sind insgesamt seit über einem halben Jahr geschlossen, viele Wirte sind angesichts der nicht vorhandenen Öffnungsperspektive verzweifelt und im Gesundheitsministerium arbeitet man an einem europaweit einzigartigen Schritt an weiteren bürokratischen Belastungen für eine am Boden liegende Branche?“, poltert Gastronomiesprecher Mario Pulker. „Wäre die Lage der heimischen Gastronomie nicht so ernst, könnte man fast versucht sein, angesichts des heutigen Datums an einen schlechten Aprilscherz zu denken.“

Anschober "zuversichtlich"

Anschober geht dennoch „zuversichtlich in die Gespräche“. Es gehe um mehr Regionalität, Qualität und Tierschutz, aber auch darum, dass Österreich jetzt Vorreiter in der EU sei, in der sogenannten Farm to Fork (sinngemäß: vom Bauernhof auf den Teller)-Strategie, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden soll. So könne Österreich auch einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft Europas leisten, die sich die EU-Kommission auf die Fahnen geheftet hat.