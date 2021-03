Sieg für Lebensmittelindustrie gegen Herkunftskennzeichnung

Erfolgreiche Agrarpolitik sei nicht über Lebensmittelkennzeichnung zu machen, richtet Koßdorf der Politik aus. Die Lebensmittelindustrie fordert eine Neuorientierung der heimischen Agrarpolitik "mit klugen Konzepten, etwa die Bündelung der Energien im Interesse des Produktions- und Exportstandortes Österreichs und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette". Es brauche einen Blick "aufs große Ganze". Ein funktionierender Binnenmarkt und die Nutzung aller Exportmöglichkeiten seien wichtiger denn je. "Nur eine starke Lebensmittelindustrie im eigenen Land gewährleistet die verlässliche Versorgung der Bevölkerung mit sicheren, guten und ausreichenden Lebensmitteln, in Normalzeiten wie auch in der Krise", sagt Koßdorf.

"Die Beispiele in Frankreich und Italien haben gezeigt, dass es zum Vorteil der Landwirte und Lebensmittelindustrie war", hatte Köstinger einmal in einem APA-Interview mit Bezug auf die Herkunftsbezeichnung betont. Bei der verpflichtenden Herkunftskennzeichnung von Primärzutaten in Fleisch-, Milch- und Eiprodukten sowie in Großküchen und öffentlichen Einrichtungen wollte die türkis-grüne Regierung Anfang 2020 laut Köstinger "in den nächsten Monaten" einen Vorschlag liefern.

Für das Gesetzesvorhaben zuständig ist Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Die Bürokratie-Bedenken der Lebensmittelhersteller ließ die Landwirtschaftsministerin bisher nicht gelten.