Köstinger fordert EU-Labels für Herkunft von Lebensmitteln

Klare Hinweise auf der Lebensmittelpackung zu Herkunft, Tierwohl und Nährwert: Die deutsche Agrarministerin Julia Klöckner sieht Chancen, in der Europäischen Union einheitliche neue Kennzeichnungen einzuführen. Das sei vielen EU-Staaten sehr wichtig, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag nach Beratungen mit ihren EU-Kollegen in Koblenz. Dazu zählt auch Österreich.

Die Neuerungen dürften aber noch Jahre dauern. Sie sollen Bauern helfen, für aufwendiger hergestellte Produkte höhere Preise durchzusetzen.