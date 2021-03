Schnitzel oder Curry? Welches Essen am glücklichsten macht

Essen soll ja bekanntlich Balsam für die Seele sein. Naja, viel anderes bleibt uns in diesen Zeiten ja auch nicht übrig für unser Glück. Aber so ein würziger orientalischer Teller? Echt jetzt? Ist es wirklich so, dass scharfes Curry an erster Stelle bei den Österreichern steht, wie es eine Studie belegt?

Spaltet das Essen gar unsere Nation? Denn laut dieser Studie vom Lieferdienst lieferando ist das Wiener Schnitzel genauso beliebt wie Sushi und teilt sich Platz zwei unter den Take-away-Speisen, die das Glücksbarometer in die Höhe schnellen lassen.