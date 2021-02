Dinner daheim: Die besten Valentinstagsboxen der Restaurants

1 LIEBESBOX Richard Rauch vom Steirawirt legt für den Valentinstag ein wirklich ordentliches Programm vor: Ein sechsgängiges Menü für zwei Personen, das zwar ein bisschen fertig gekocht werden muss, aber dafür gibt’s eine Anleitung. Und eine Flasche Isabella-Sekt. Und noch was …

8343 Bad Gleichenberg, Trautmannsdorf 6, 03159/4106, Bestellung bis 10.2., www.geschwister-rauch.at

2 STEIRERECK HAUSBESUCH Das Steirereck offeriert kein konkretes Valentinstagsprogramm, muss es aber auch nicht. Weil hier gibt es die wahrscheinlich besten Gerichte, die je ins Glas gefüllt wurden. Krebsensuppe, Milchkalbsbrust oder das legendäre Blunzenbrot.

Wien 3, Am Heumarkt 2a, 01/713 31 68, Abholung Mo-So 13-18, www.steirereck-hausbesuch.at

3 MAX AT HOME Max Stiegl war einer der ersten, der auf Abfüllung setzte, seine Gläser mit Paprikahendl, Gulasch, Beuschl & Co sind ein Renner. Für Anspruchsvollere bietet er vorbereitete Gut-Purbach-Menüs, etwa das legendäre Huhn in der Blase oder den Sautanz zur Abholung in Wien.

Gut Purbach, 7083 Purbach, Hauptg. 64, 02683/56086, Abholung Wien 4, Kettenbrückeng. 20, Fr, Sa 9-14, www.gutpurbach.at

4 TAUBENKOBEL FÜR ZU HAUSE Alain Weissgerber (Foto oben) wirft die Küche wieder an! Ab nächster Woche wird jedes Wochenende ein fünfgängiges Versand-Menü zubereitet. Gut, dass da gerade Valentinstag ist, geliefert wird in ganz Österreich. Mit dabei in dieser Box ist auch der Aperitif …

7081 Schützen, Hauptstr. 33, 02684/2297, Vorbestellung bis 10. 2., www.facebook.com/Taubenkobel

5 OBAUER Pures Understatement! Das, was die beiden vielleicht besten Köche des Landes da auf ihrer Website unter „Shop“ laufen haben, ist der in Gläser gefüllte Gourmet-Wahnsinn: Almschwein-Rahmgulasch mit Brennnessel-Nockerl! Entenkeulenreagout! Schwarzbeer-Leberaufstrich!

5450 Werfen, Markt 46, 06468/5212, www.obauer.com

