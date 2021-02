Florian Holzers Top 5: Kulinarische Filme, Teil 2

1 KIRSCHBLÜTEN UND ROTE BOHNEN Eine berührende Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers des japanischen Autors Durian Sukegawa: Sentaro führt einen schlecht gehenden Imbissstand, bei dem sich eines Tages eine alte Frau bewirbt. Ihre Bohnen-Sauce wird zur Sensation …

Japan/F/D 2015, Buch & Regie Naomi Kawase; Darsteller: Kirin Kiki, Masatoshi Nagase

2 DAS GROSSE FRESSEN Das Parade-Beispiel des sinnlichen Kinos, wie es in Italien/Frankreich während der 70er-Jahre stattfand. Okay, man isst heute nicht mehr so und man zieht sich nicht mehr so an. Aber: Absolute Star-Besetzung rund um die männliche Angst vor dem Tod.

F/I 1973, Regie: Marco Ferreri, Buch: Rafael Azcona; Darsteller: M. Mastroianni, M. Piccoli, A. Ferréol

3 DIE SCHLEMMER-ORGIE Der deutsche Titel des Films „Who Is Killing The Great Chefs of Europe“ ist ein Super-GAU: Davon abgesehen handelt es sich hier um eine heitere, atemlose Krimi-Komödie in den Kreisen eitler Super-Köche und allmächtiger Lokalkritiker. Überraschendes Ende.

F 1978, Regie: Ted Kotcheff; Buch: Peter Stone; Darsteller: George Segal, Jacqueline Bisset, R. Morley

4 BRUST ODER KEULE Noch ein Klassiker, der selbst nach dem 100. Mal nicht fad wird: Louis de Funès in seiner besten Rolle als Kritiker-Guru Charles Duchemin, der seinen Geschmackssinn verliert, aber mit Hilfe seines Sohns den Betrug des Fastfood-Erzeugers Tricastel aufdeckt.

F 1976, Buch & Regie: Claude Zidi; Darsteller: Louis de Funès, Coluche

5 SOUL KITCHEN Der Versuch des deutschen Star-Regisseurs Fatih Akin, einmal im heiteren Fach zu brillieren. Bei Publikum und Kritik kam der Film über die Hamburger Imbiss-Bude, die zum Szene-Hit wird, durchaus gut an, obwohl eigentlich kein Klischee ausgelassen wird.

D 2009, Buch & Regie: Fatih Akin; Darsteller: Adam Bousdoukos, Birol Ünel, Moritz Bleibtreu