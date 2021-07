49.000 Falstaff-Mitglieder waren aufgerufen, die beliebtesten Eissalons zu wählen. Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen in Wien und eindeutige Favoriten in Kärnten, der Steiermark und Salzburg sind das Ergebnis.

In der Bundeshauptstadt matchen sich "Gelati da Salvo" aus Döbling und "Das Eis" aus Liesing, in Oberösterreich konnte "Buburuza" zum sechsten Mal in Folge das Rennen für sich entscheiden.

In Kärnten ist der "Eissalon Morle" an der Steinernen Brücke in Klagenfurt, der Gelati-Fans seit 1974 versorgt, klarer Favorit sowie in der Steiermark "Die Eisperle" in Graz und "Alpz Gelato & Café" in Salzburg.

Die jeweils zehn Meistgenannten der Nominierungsphase wurden in einem Online-Voting ausgezählt: "Eis und Sommer gehören einfach zusammen: Mit dem Online-Voting der Falstaff-Community können sich Eisliebhaber einen österreichweiten Überblick über die beliebtesten Eissalons verschaffen. So steht einem genussvoll-erfrischten Sommer nichts mehr im Wege", so Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam.

Die beliebtesten Eissalons

Die Sieger in Wien

Die Sieger im Burgenland

Eissalon Tropicale, Oberwart Café Crustulum, Eberau Kaplan am Kurpark, Bad Tatzmannsdorf

Die Sieger in Niederösterreich

Il Gelato Battistin, Tulln Eissalon Isola Bella, Groß-Enzersdorf Kadlec, Sieghartskirchen

Die Sieger in Oberösterreich

Buburuza, Steyr Café Konditorei Mühlbacher, Ampflwang im Hausruckwald Konditorei Schörgi, Grein

Die Sieger in Salzburg

Alpz Gelato & Café, Salzburg Eisl Eis, Salzburg Baltram – Feines Eis, Salzburg

Die Sieger in der Steiermark

Die Eisperle, Graz Café Gotthardt, Kaindorf Cafe Konditorei Pfleger, Semriach

Die Sieger in Kärnten

Morle Eissalon, Klagenfurt Gelatissimo, Althofen Tutti Frutti, Klagenfurt

Die Sieger in Tirol

Eis Leis, Axams Konditorei Fuchs, Absam Gelateria Tomaselli, Innsbruck

Die Sieger in Vorarlberg