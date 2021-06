Seit mehr als 30 Jahren züchten seine Eltern ostfriesische Milchschafe, die man an ihren unbewollten Köpfen und Beinen sowie nackten Schwänzen schon von Weitem erkennt. Nur von Februar bis November gibt es die frische Schafsmilch, Käse und Joghurt vom Stoffengut am Wolfgangsee.

Seit vier Jahren produziert Juniorchef Eisl sein Schafsmilcheis und verkauft dieses im Eissalon "Eisl Eis" in prominenter Lage in der Stadt Salzburg – in einem Durchgang der Getreidegasse (Getreidegasse 22, 5020 Salzburg, Mo-So 11:30-20 Uhr) – sowie in Supermärkten im Salzkammergut.