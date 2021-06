Peruanisches Ceviche mit regionalem Fisch macht Lust auf Sommer

Ureinwohner

Vielleicht wird eines Tages das Geheimnis gelüftet, mit welchen Zutaten die Ureinwohner Perus ihren rohen Fisch verzehrten. Heute wird das Gericht mit einer „Leche de Tigre“ zubereitet: Einem Sud aus Limette, Chilis, Zwiebel und Salz. Die Zitronensäure sorgt für eine Denaturierung (Gerinnung) des Eiweißes, dadurch verändert der Fisch seine Farbe und Konsistenz.

Laut Maricel Presilla, Autorin von „Gran Cocina Latina“, aßen bereits Fischer vom Volk der Moche vor 3.000 Jahren ihren Fang direkt aus dem Meer. Das Gericht selbst dürfte in Huanchaco an der Nordpazifikküste Perus entstanden sein. Mit einem Unterschied zu heutigen Rezepten: Vor Christoph Kolumbus gab es weder Zitrusfrüchte noch Zwiebel in Südamerika. Vermutlich konnte aber eine spezielle Kombination aus Algen und Chilischoten einen raschen „Garprozess“ auslösen.