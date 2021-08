Zum ersten Mal stellen die Bundesforste einen ganzen Wald in den Fokus der "Edition Tiroler Bergwald": Alle Zutaten wurden in den Tuxer Alpen im Forstrevier Inntal auf rund 2.000 Metern gesammelt. Rund zehn Kilogramm unreife Zirbenzapfen sowie 50 Kilogramm hocharomatische, wilde Heidelbeeren ernteten Kiesbye und Revierleiter Ephräm Unterberger in Handarbeit in den ersten Augusttagen.

Die tiefwurzelnde, blauschwarze Wildform der Heidelbeere (im Westen Schwarzbeere genannt) gedeiht in den alpinen Wäldern, die Zirbenzapfen reifen wiederum an der Baumgrenze im Gebirge: Bis zur ersten Frucht vergehen mehrere Jahrzehnte. Das hochalpine Kieferngewächs, auch "Königin der Alpen" genannt, trotzt extremen Temperaturschwankungen und kann bis zu tausend Jahre alt werden.