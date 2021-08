Wie viele Sorten erkennen Sie nur am Geschmack?

Von den Apfelsorten nicht mehr als etwa zehn. Mein Geschmacksempfinden ist nur von durchschnittlicher Qualität. Bei einer Sortenbestimmung bedarf es aller Sinne.



Sie schreiben, dass das goldene Zeitalter der Pomologie im 19. Jahrhundert war: Für wen eignet es sich heute?

Die im Buch angesprochene „klassische“ Züchtung – Aussäen möglichst vieler Samen und Selektion der hochgezogenen Sämlinge – habe ich schon mehrfach praktiziert. Es ist ein Lotteriespiel, ob geschmacklich gute Tafelobstsorten dabei entstehen. Beim Steinobst wie bei Marillen und Pfirsiche sind die Chancen größer. Ich würde mir eher wünschen, dass Besitzer eines Haus- oder Streuobstgartens Bäume seltener und gefährdeter Sorten auspflanzen und auf bestehende Bäume weitere Sorten veredeln, wobei auf die Vielfalt von Sortensammlungen zurückgegriffen werden könnte.



Stimmen Herkunftsangaben im Namen mit der tatsächlichen Herkunft überein?

Was die Herkunftsfrage betrifft, so müssen uns wir Pomologen auf die Literatur verlassen, die nicht immer fehlerfrei ist. Es kann sein, dass in Deutschland um 1830 auf einem uralten Apfelbaum eine unbekannte Apfelsorte aufgefunden wurde und anschließend von einem deutschen Pomologen beschrieben worden ist. Der Auffindungsort gilt dann oft auch als Herkunftsort. Dies trifft auch auf die Sorte „Schöner von Boskoop“ zu. Tatsächlich könnte eine solche Sorte schon 100 Jahre früher unter einem anderen Namen in Frankreich existiert haben. Bei Tausenden Apfelsorten in Europa ist eine hundertprozentige Sicherheit bei Herkunftsangaben nicht möglich.



Sie kommen aus Oberösterreich, gerade in den letzten Jahren wird viel getan, um Streuobstwiesen zu erhalten. Wie geht es Österreichs Streuobstbäumen?

Relativ schlecht. Überalterung und schlechter Pflegezustand der Bäume, Klimawandel, Krankheiten, zu wenige Neupflanzungen und vieles mehr fällt mir hier ein.

Stichwort Klimawandel: Haben Sie einen Apfelsorten-Tipp für einen Hitze-geplagten Garten im Osten?

Wie widerstandsfähig ein Obstbaum gegenüber Hitze ist, hat mit Ausnahme von Sonnenbrand auf den Früchten mit der Sorte an sich wenig zu tun, sondern mit der Unterlage, auf der eine Sorte veredelt wurde. Schwachwüchsige Unterlagen haben ein stärker reduziertes Wurzelsystem, das weniger Wasser aus dem Boden aufnehmen kann. In trockenen Regionen sollten nur Bäume auf starkwüchsigen Unterlagen ausgepflanzt werden.



Besonders bekannt sich Sorten wie Granny Smith oder Golden Delicious: Sie schreiben, dass ausgerechnet im Plantagenobstbau auf krankheitsanfällige Sorten gesetzt wird. Warum ist das?

Im Plantagenobstbau ist die hohe Produktivität wichtig, die bei den genannten Sorten in hohem Maße gegeben ist. Dabei wird die höhere Krankheitsanfälligkeit in Kauf genommen, weil ja die Bäume ohnedies 20 Mal und öfter gespritzt werden.