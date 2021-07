Im August startet ein neues Eventformat am Wagram: Den Anfang macht am 17. und 18. August Haubenkoch Josef Floh aus Langenlebarn, der am Feuerring kocht. Das Dinner ist limitiert auf 32 Plätze und kostet inklusive Getränkebegleitung 150 Euro pro Person. Verarbeitet werden Gösinger Produkte sowie Büffelkäse von Robert Paget, der in Gösing aufgewachsen ist.

Info: essenvorort.at

