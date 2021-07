Das Geheimnis einer guten Bosna und wo es sie gibt

Listen der besten Imbissstände mit den besten Imbissen im Land gibt es ja regelmäßig und in Hülle und Fülle. Klickt man die durch, beschleicht einem der Verdacht, dass da ein Gericht sträflichst vernachlässigt wird: Die Bosna (oder auch Bosner).

Jene fleischgewordene Version eine würzigen österreichischen Hot Dogs mit Bratwurst, Zwiebel und Curry, die in Salzburg und Oberösterreich (in den unterschiedlichsten Varianten) sehr beliebt ist. Weil sie im Mund eine Geschmacksexplosion entfaltet. Nur das Küssen sollte man nach dem Verzehr eher bleiben lassen.

Wem gerade nicht nach küssen zumute ist, ist bekanntlich in Salzburg am besten aufgehoben. Das Original gibt es im "Balkan-Grill" zwischen der Getreidegasse und dem Universitätsplatz . Dort hat der aus Bulgarien stammende Zanko Todoroff die Spezialität 1949 aus einem aufgeschnittenen Weißbrotwecken, zwei Schweinsbratwürsten, klein geschnittenen Zwiebel, Petersilie und einer geheimen Gewürzmischung kreiert. Von dort breitete sich der Imbiss in der Mozartstadt aus. Für den Freizeit-Gastro-Kritiker Florian Holzer gibt es eine der besten Bosnas übrigens in der Heißen Kiste am 5020 Salzburg, Platzl 1.

Salzburger Bosna Rezept

Wer den ungefähren Geschmack einer Salzburger Bosna für zu Hause will, braucht dafür:

Bosna-Weckerl oder kleines Baguette

1 Paar Schweinsbratwürstel (Verwenden Sie am besten frische Bratwürstel, die nicht gebrüht sind, vom Fleischhacker. Die sind einfach besser)

Zwiebel, fein gehackt

Etwas Estragonsenf (kann man aber auch weglassen - je nach Geschmack)

Petersilie, fein gehackt

Bohnenkraut

Curry-Mischung / Garam-Masala-Würzmischung

Tipps: Für einen tollen Geschmack ist es unabdingbar, das Weckerl in einen Toaster zu toasten (Sie können das Weckerl auch im Rohr leicht aufbacken, allerdings wird es nicht so gut). Wenn die Würstel schön braun, das Weckerl kross sind, die Zutaten ins Weißbrot. Zum Schluss die Gewürzmischung drüberstreuen. Nicht sparen. Mahlzeit.

Bosna in Wien

Wen früher in der Bundeshauptstadt der Bosna-Gusto packte, musste lange suchen. Mittlerweile gibt es doch ein paar Standln und Lokale, die den Imbiss in ansprechender Weise aus den Westen in den Osten geholt haben. Etwa am "Wiener Würstelstand" von zwei gebürtigen Salzburgern in der Pfeilgasse in der Josefstadt. Da ist die Bosna sehr bobo, die Würstel sind bio und das Brot kommt vom Kult-Bäcker Gragger. Die ist doch sehr nah am Original, so dass "selbst waschechte Salzburger Tränen des Glücks zerdrücken" sollen, meint der Falstaff. Dazu gibt es dort auch nostalgische Keli-Limo oder Salzburger Augustinerbräu

Auch sehr bobo: Im "Das Ferment" am Vorgartenmarkt gibt es eine Bosna im Misobrot mit fermentierten Jungzwiebeln, Petersilie, Jaipur Curry und Miso Senf.