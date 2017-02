1., BITZINGER

Seit Jahren ist das quasi Wiens „offizieller“ Würstelstand. Hier kommen die Touristen her, um Wurst zu essen, hier gibt’s auch Gulaschsuppe und Champagner.



Wien 1, Albertinaplatz,

Tel: 0664/88 62 24 28,

Mo-So 8-4,

www.bitzinger.at



2., HOHER MARKT

Der Klassiker, seine Berühmtheit rührt aus der Zeit, als man im Bermuda-Dreieck feierte, hier den Hunger stillte. Tadellose Wurst, gutes Biersortiment.



Wien 1, Hoher Markt,

Tel: 0676/667 34 64,

Mo-Do 9-4, Fr-So 9-6



3., WÜRSTEL-LEO

Der älteste Würstelstand der Stadt, auf jeden Fall auch der schillerndste. Das Angebot ist beachtlich, Renner ist die 500g-Käsekrainer „Big Mama“.



Wien 19, Döblinger Gürtel 2,

Tel: 0664/659 60 85,

Mo-Sa 10-4, So 10-2,

www.wuerstelstandleo.at



4., HEISSE KISTE

Dieser wunderbare Würstelstand hat schon so manch verzweifeltem Salzburg-Besucher das Leben gerettet. Eine der besten Bosna des Landes.



5020 Salzburg, Platzl 1,

Tel: 0664/14 36 242,

Mo-So 18-4



5., ALLES WALZER, ALLES WURST

Legendäre Pilgerstätte: Hier wurde angeblich die gegrillte Käsekrainer erfunden! Außerdem Currywurst mit sehr scharfer Sauce.



Wien 10, Quellenstr. 84/Quellenplatz,

Mo-So 8-5,

www.facebook.com/alleswalzer.alleswurst



