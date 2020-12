Glückskombination: Bosna und die Illuminierung am Balkon

Weihnachtsbeleuchtung. In früherer Zeit war Weihnachtsbeleuchtung daheim nicht so wichtig. Es gab ja die Adventmärkte, die ausgiebig für Lichtverschmutzung sorgten. Da sie ausfallen, muss man halt selbst ans Werk. Wenn dann die Led-Lichter – sie kamen im Paket – leuchten, ist das eigentlich sehr nett. Weil durch die fehlenden Christkindlevents auch das Glühweintrinken ausgefallen ist, bietet sich dieses für das rauschende Fest an.

Was die richtige Bosna ausmacht. Die Grundlage sind Bosnaweckerl oder Baguette, Schweinsbratwürstel und (nicht zu wenig) Zwiebel. Was keinesfalls fehlen darf, ist Curry oder eine eigene Bosna-Gewürzmischung. Aber spätestens hier scheiden sich die Geister: Arbeitet man mit Estragonsenf oder Ketchup? Gehört nicht auch Petersilie in das Weckerl? Es gibt viele regionale Unterschiede. Entstanden sein soll die Bosna in Salzburg. Der aus Bulgarien stammende Zanko Todoroff kreierte die Spezialität 1949 aus einem aufgeschnittenen Weißbrotwecken, zwei Schweinsbratwürsten, klein geschnittenen Zwiebel, Petersilie und einer geheimgehaltenen Gewürzmischung.