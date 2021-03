"Bio-Heldentrank" für Kinder von zwei Vätern entwickelt

Damit ihr Angebot nicht nur andere Eltern anspricht, haben sich die beiden Salzburger mächtige Mitstreiter in ihr Boot geholt. „Da ist uns ein echter Clou gelungen“, so Papa Hinterplattner stolz. „Wir haben die Markenrechte für die Helden aus der bekannten TV-Serie PKW Petrol erworben“, ergänzt Papa Eibl.

Zwei Jahre lang haben die Väter ihren Auftritt im Lebensmittelhandel vorbereitet. Ganz am Anfang haben sie noch spät am Abend in ihren Küchen Fruchtsäfte zusammengemischt und verkostet. Später wurden auch ihre Kinder und deren Freunde in die Suche nach den idealen Bio-Alternativen involviert.

„Großen Zuspruch bekommen wir weiterhin von Eltern“, freut sich Christian Eibl. „Denn die wissen genau, wie schwierig es unterwegs ist, wenn sie einmal nicht ausreichend eigene Verpflegung eingepackt haben.“

Zartoptimistisch stimmen die beiden Bio-Papas auch die ersten Rückmeldungen der großen Handelsketten. Reinhold Hinterplattner erzählt: „Von den gut 2000 dm-Filialleitern in Deutschland wollen es 1300 mit unserem Heldentrank probieren. Das ist fürs Erste wirklich sehr viel.“