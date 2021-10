Das Wiener Restaurant Steirereck von Birgit und Heinz Reitbauer gehört erneut zu den besten Restaurants der Welt. Zum 12. Mal in Folge (2020 fand der Award nicht statt) schaffte Küchenchef Heinz Reitbauer den Sprung in die Liste der "50 Best", das Restaurant belegt heuer Rang 10 (2016 Rang 9).

International gesehen gibt es für die weltbesten Spitzenköche keine wichtigere Rangliste als "The World's 50 Best Restaurants", die am Dienstagabend in Antwerpen in Belgien veröffentlicht wurde.

Das weltbekannte dänische Restaurant Noma mit Küchenchef René Redzepi schaffte den Sprung an die Spitze der Rangliste. Streng genommen zählen dessen Erstplatzierungen aus 2010, 2011, 2012 und 2014 nicht, da das Restaurant im Februar 2018 neueröffnete und sich als Noma 2.0 neu erfand.

Das Geranium, ebenfalls in Kopenhagen, schaffte den Sprung auf den zweiten Platz.