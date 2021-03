Ernst August, Juan Carlos und Co: Enfant terribles des Adels

Einer, den wir hierzulande nicht so sehr am Radar haben, aber für Skandale en masse sorgt, ist Prinz Laurent von Belgien (er ist der jüngste Bruder des Königs Philippe). Belgische Medien haben ihn „Rebellenprinz“ getauft. Er machte mit Raserei am Steuer von sich reden, was aber bei Weitem nicht die gröbste Verfehlung war.

Brutalo-König verteidigt

So hat er einmal den ehemaligen König Leopold II verteidigt. Wegen der brutalen belgischen Kolonialherrschaft im Kongo im 19. und 20. Jahrhundert ist das Andenken an diesem seit langem umstritten. Unter seiner Herrschaft wurde der Kongo systematisch ausgeplündert. Millionen Menschen kamen unter der Terrorherrschaft ums Leben. Um die Jahrhundertwende kamen die Gräuel nach und nach ans Licht. Seit Beginn der Proteste wurden bereits mehrere Statuen und Büsten des früheren Königs beschmiert. Laurent verstand das nicht: König Leopold II. (1835-1909) sei selbst nie in den Kongo gereist. Die Menschen dort hätten also nicht unter ihm leiden können, sagte er. Außerdem hatte er 2011 der früheren belgischen Kolonie Kongo einen von der Regierung nicht gewünschten Privatbesuch abgestattet.