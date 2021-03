Bewährungsstrafe für Welfenprinz

Baseballschläger

Immer wieder schweift der Blick des Angeklagten von der Staatsanwältin ab, die die Anklageschrift verliest. Laut dieser solle er sich mit Alkohol und Medikamenten fahrlässig in den Zustand der Unzurechnungsfähigkeit versetzt und in dieser Verfassung in Grünau im Almtal, wo er ein Jagdschloss bewohnt, einiges angestellt haben. So soll er etwa in der Nacht auf den 15. Juli, nachdem er selbst einen „verwirrten“ Notruf abgesetzt habe, mit einem Messerschleifer auf Polizisten zugegangen sein. Einer konnte ihm diesen aus der Hand schlagen. Derselbe Beamte soll vom Prinzen einen Schlag ins Gesicht abbekommen haben.

Im Zuge dessen sei ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen worden. Als ihm dafür am Tag darauf die Polizei den Bescheid vorbeibrachte, soll er erneut mit Drohungen auf die Beamten losgegangen sein. „Immer wieder sagte er, dass er die Eier meines Kollegen wegschießen werde“, schildert eine Polizistin. Auch ihre Familien hätte er bedroht.

Dieselbe Beamtin habe der Prinz wenige Tage später von einem Taxi aus mit einem Baseballschläger bedroht. Am 7. September soll der Prinz dann bei einem Haus ein Fenster mit einem Verkehrszeichen eingeschlagen und die darin wohnenden Angestellten bedroht haben. Schließlich wurde er festgenommen, zwei Tage später gegen „gelindere Mittel“ aber wieder enthaftet.