Eintauchen in eine andere Welt: Träumen wir uns hin!

Das heutige Titelthema trägt gleich zwei Faszinationen in sich: Zum einen geht es um die Ex-Royals Harry und Meghan, die vor Kurzem mit einem offenherzigen Interview für Furore sorgten. Sämtliche Medien der Welt widmeten ihre Coverseiten dieser Geschichte, ein Zeichen dafür, wie sehr die royale Welt nach wie vor einen großen Teil der Menschen in ihren Bann zieht. Zum anderen beamen wir uns mit unserer Titelstory nach Kalifornien, und nicht nur das: Wir liegen plötzlich unter Palmen, genießen Sonnenuntergänge und spazieren am Butterfly Beach – dort, wo Harry auch immer wieder Freizeit genießt. Wir haben die neue Heimat des Paares unter die Lupe genommen und ihre Lieblingsorte gefunden. Wir reisen also nach Montecito und nehmen Sie mit – in Gedanken natürlich. Denn bis wir wieder andere Länder und Städte ohne Einschränkungen erkunden können, bieten wir Ihnen ein Stück Urlaub mit unseren „Reisen im Kopf“ – als Inspiration für später oder einfach nur zum Eintauchen in andere Welten.

Neue Impulse gibt’s in dieser Ausgabe auch auf den Trendseiten: Dort geht es nämlich um die Beautytrends des Jahres – von knalligen Lippenstiftfarben über stark betonte Augen bis hin zum ganz natürlichen Look ohne Make-up reicht die Palette.

Weiters im Blatt: ein persönliches Gespräch mit Rockröhre Bonnie Tyler auch über ihren Hang zu tollen Autos, ein überraschender Ausflug in die kuriose und streitbare Welt der Gartenzwerge-Lobby sowie ein genussvolles Rezept mit Radieschen.

Viel Freude mit Ihrer neuen Ausgabe der freizeit!

Ihre Marlene Auer