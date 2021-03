Das Ich als Kunstwerk: Vom Selbstporträt zum Selfie und retour

Schröder: "Am Anfang war Albrecht Dürer"

Durch die Bildermaschine „Instagram“ erfährt das „inszenierte Ich“ ungeheuren Auftrieb. Klaus Albrecht Schröder, Direktor der Albertina in Wien, erklärt, was ein Selbstporträt von einem Selfie unterscheidet.

Auf der einen Seite scheint das Selbstbildnis heute so aktuell wie nie zuvor in der Geschichte zu sein. Wir sprechen geradezu von einer Selfie-Kultur. Auf der anderen Seite kommt mit dieser inflationären Selbstabbildung, dem Selbstbildnis sein eigentlicher Kern abhanden: Eine treffsichere und erhellende Aussage über den Charakter, das Wesen eines Menschen, seine gesellschaftliche Rolle, seine Position in und zur Welt.

Das erste Selbstbildnis

Die Albertina ist in der glücklichen Lage, das erste abendländische Selbstbildnis überhaupt zu besitzen: jenes des 13-jährigen Knaben Albrecht Dürer. Darüber hinaus das erste Selbstbildnis, in dem der Künstler sein Selbstverständnis als Artist Modi artikuliert, als einer, der von der Welt nicht verstanden wird. Es handelt sich dabei um die berühmte Zeichnung von Pieter Bruegel dem Älteren, das auf jegliche Ähnlichkeit mit dem Künstler verzichtet zu Gunsten eines Herausstreichens eines Künstlerselbstbildes, das zukunftsträchtig werden sollte. Natürlich hat die Albertina in ihren Zeichnungen und Druckgrafiken das gesamte Spektrum der Selbstthematisierung von Rembrandt.

Über Jahrhunderte oszilliert das Selbstbildnis zwischen dem Streben nach Ähnlichkeit und der Darstellung, der Repräsentation: dem Selbstverständnis als Künstler. Erst im 20. Jahrhundert ändert sich das radikal mit dem Auftreten von Egon Schiele. Er sollte der einflussreichste und zukunftsträchtigste Künstler für das Selbstbild über die nächsten 100 Jahre werden.

Insbesondere bei Maria Lassnig, Cindy Sherman und Elke Krystufek, aber auch bei Arnulf Rainer, Georg Baselitz und Günter Brus, bei Valie Export und Jim Dine kommt der Frage, wieweit eine Abbildung des eigenen Gesichtes, des eigenen Körpers eine Aussage über das Ich trifft oder eine gesellschaftliche Aussage darstellt, immense Bedeutung zu.