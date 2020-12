Van Gogh, in die Jetztzeit geholt

Van Goghs Gemälde werden mithilfe von aufwendigen Lichtinstallationen und Projektionen mehrfach vergrößert und an den Wänden zum Leben erweckt. Mit Musik unterlegt, können also alle Details der farbenfrohen Kunstwerke ganz genau betrachtet werden. „Sonnenblumen“, „Das Nachtcafé“, die „Sternennacht“, „Die Kartoffelesser“ oder das „Schlafzimmer in Arles“ sind so aus einer ganz neuen Perspektive erlebbar.

Die Ausstellung zeigt nicht nur mehr als 500 Arbeiten Van Goghs, sie erklärt dazu auch das Leben des 1853 geborenen Künstlers. Seine Zeit im Kloster und die geheimnisvollen Briefe, die er an seinen Bruder schrieb, sind ebenfalls Teil der virtuellen Entdeckungsreise.