Diese Street Art in 3D ist ganz schön herausragend

Bevor er mit seiner Arbeit beginnt, analysiert er den Ort, wie sich Licht und Schatten verhalten und was überhaupt in der kurzen Zeit möglich ist. „Du musst wissen, wie sich das Material bei bestimmten Wetterbedingungen verhält.“ Und natürlich müsse man wissen, wie man ein 2D-Gemälde auf einer Wand und Straße so gestalte, dass es plötzlich heraustrete. Er benutzt keine Projektionen als Vorlage. Das trübe nämlich den kreativen Geist, der Dinge vorantreibt. „Alles basiert auf Erfahrung. Du musst aus den Fehlern lernen.“

Bis ins kleinste Detail

Carlos Alberto GH wiederum greift für seine exotischen Tiere auf Fotos zurück, „damit meine Arbeit so real wie nur irgendwie möglich wird“, erzählte er dem italienischen Dare Clan Magazin. „Wichtig ist, dass man sich auf jedes einzelne kleine Detail konzentriert, nur so wird die Illusion perfekt. Wenn ich nicht von jedem kleinen Stück überzeugt bin, kann das ganze Gemälde für mich ein Verhau sein.“ Dass er auch ins kleinste Detail verliebt ist, wundert nicht. Bevor er 3D-Street-Art gemacht hat, hat er Kunstrestaurierung studiert. Die Inspirationen findet er – wenig überraschend – in der Natur.