Die Zeichen der Zeit: Graffiti & Street-Art

Hinter dem Pseudonym Deadbeat Hero verbirgt sich Rob Perez. Der Künstler aus San Antonio in Texas organisierte in seiner Heimatstadt lange Zeit einen „Art Slam“. Vor vier Jahren kam er nach Wien, „um dem Handwerk der Alten Meister mehr verbunden zu sein“. Pinsel und Bleistift tauschte er endgültig gegen Spraydosen aus. Und statt in einem Atelier arbeitet er Open Air.

Neue Sprache lernen

„Austrianaut“ nennt Deadbeat Hero seine Schöpfung, ein Mischwesen aus einem muskulösen Superhero und einem schüchternen Kopfmenschen. „Als ich nach Wien kam, war alles neu für mich. Und das in einer fremden Sprache. Als Schutz legte ich mir einen Panzer zu, so wie mein ,Austrianaut’“, erklärt der Street-Art-Künstler.

Auch die Städte mussten sich irgendwie einen Panzer zulegen, um sich vor wild wuchernden Zeichen, Schriftzügen und Wandmalereien zu schützen. Stichwort: Vandalismus. Es ist noch nicht ganz so lange her, da übersäte ein Schweizer Sprayer mehrere Bezirke mit seinem „Tag“ – „Puber“.

Die Stadt hat eine gute Antwort darauf gefunden: die „Wienerwand“. Darunter versteht man Wände, die der jungen Graffitiszene als legale Malflächen zur Verfügung gestellt werden. Etwa am Donaukanal.

„Wenn man genau schaut, erkennt man sie“, sagt Elisabeth Perez, die als „Rapunze" vor Kurzem einen netten Einstieg in die Street-Art-Szene gefunden hat – als Ehefrau von Rob Perez. Besagte Wände seien durch eine weiße Taube gekennzeichnet, meint die gelernte Grafikerin.