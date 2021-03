Mitten ins Gesicht: Maori, Gangster, Stars und ihre Tattoos

Einer, der das verstärkte Auftauchen der Gesichtstattoos kritisch betrachtet, ist Erich Mähnert. Er betreibt in der Wiener Brünner Straße ein Studio und ist Branchensprecher der Wirtschaftskammer: „Ich bin da Old School. Früher war so etwas nur brancheninternen Personen vorbehalten.“ Wenn sich jetzt junge Menschen dafür interessieren, liege das einerseits wohl an den Stars. Andererseits sorge man in Zeiten, in denen Tattoos normal sind und nur mehr selten arme Mütter erzürnen, noch für Aufsehen.

Der Urzweck der Tattoos an prominentester Stelle war aber nicht, den Blutdruck der Erziehungsberechtigten zu erhöhen. Im alten Rom wurden Sklaven damit markiert, die vor ihren Besitzern fliehen wollten. Bei einigen Naturvölkern, vor allem in Teilen Ozeaniens, waren sie lange verbreitet – aus dem Tahitianischen stammt auch das Wort „tatau“, das so viel heißt wie „Wunden schlagen“. Bei den Maori Neuseelands kam nach jedem abgeschlossenen Entwicklungsschritt in einem Ritual ein Muster dazu. Ta Moko heißt die Verzierung, und sie erzählt von der Abstammung und der persönlichen Geschichte der Träger. Die Farbe kam mit Schab- und Kratzwerkzeugen in die Haut, die dadurch eine narbenmäßige Struktur bildet. Christliche Missionare verboten die Muster, zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es kaum noch welche.