Warum Tätowierer nackt auf Instagram posieren

Ihre nackten Körper werden nur von einem Schild und kunstvollen Tattoos bedeckt: Hunderte deutsche Tätowierer beteiligen sich derzeit in den sozialen Medien an der Aktion #ihrmachtunsnackt, indem sie ohne Kleidung und teilweise im Schnee vor der Kamera posieren. Die Kampagne soll auf fehlende oder stockende Auszahlungen der Corona-Hilfen aufmerksam machen, die den Gewerbetreibenden versprochen wurden. Anders als in Österreich müssen Tattoo-Studios in Deutschland noch geschlossen bleiben, während Friseure wieder aufsperren dürfen.

"Ich habe die Aktion ins Leben gerufen, weil es ein stiller Protest ist, der aber durch die Nacktheit Aufmerksamkeit findet", sagte der Bayreuther Tätowierer Dawid Hilgers-Lehner, der den Hashtag Mitte Jänner auf Instagram startete. Er berichtet von Bekannten, die keine Hilfen oder nur einen Abschlag bekommen haben - einige seien bereits pleite, sagte er. Der Protest richte sich aber nicht gegen die notwendigen Corona-Maßnahmen.