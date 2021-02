Brooklyn Beckham zeigt erstmals beachtliche Tattoo-Sammlung

Dass Brooklyn Beckham Tattoos nicht abgeneigt ist, hat er in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Wie beachtlich seine persönliche Sammlung an Bildern tatsächlich ist, zeigt der 21-Jährige jetzt mittels Spiegel-Selfie auf Instragram. Obwohl er in dem Post seine Kamera anpreist, liegt der Fokus doch auf den kunstvollen Bildern, die Beckhams Oberkörper und seine Arme zieren.