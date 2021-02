Tätowierer treiben es zu bunt: Welche Farben seit Jahresbeginn verboten sind

Eine Sorge, die der Hautarzt András Cseh nachvollziehen kann. In Österreich werde professionell gearbeitet, er habe aber Patienten, die sich ihre Tätowierungen in Asien oder Afrika stechen ließen – Allergien oder Entzündungen seien häufig die Folge. Der Grund: Viele Farben sind kaum untersucht. Auch Cseh fürchtet, das Verbot könnte dazu führen, dass neue Stoffe verwendet werden, die gefährlicher sind. „Das Ziel muss sein, dass Chemiker und Tätowierer in den nächsten Jahren zusammen an unbedenklichen Lösungen arbeiten“, hofft der Mediziner.

Vielleicht wird die neue Bestimmung bis dahin aber ohnehin gekippt – zumindest, wenn es nach EU-Mandatar Alexander Bernhuber (EVP) geht, der die Petition unterstützt: „Da wird das Geschäft fleißiger Leute gefährdet, ohne, dass die Kommission klar sagt, welche Farben sicher sind.“ Er fordert nun eine neue Bewertung und ist optimistisch, dass die Szene auch in Zukunft eine bunte bleibt.