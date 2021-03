Die perfekte kühle Blonde Rosamund Pike

2005 spielte sie die verschlossene, ältere Schwester von Elisabeth Bennet (Keira Knightley) in der Jane-Austen-Verfilmung "Stolz und Vorurteil". Danach wollte sie etwas anderes machen, das ging aber gehörig schief, wie sie sagte: "Ich habe etwa in einer Videospielverfilmung namens 'Doom' mitgespielt, weil ich dachte, dass es nach 'Stolz und Vorurteil' lustig sein könnte, in einem Film mit 'The Rock' Monster zu töten. Aber es war ein schrecklicher Film und ich hätte nie zusagen dürfen."

Dafür gab sie im nächsten Film (2007), dem mit schlechten Kritiken ausgestatteten "Das perfekte Verbrechen" in einer kleinen Rolle wieder eine herbe und Ryan Gosling verführende Anwältin.

Abweisend in "The World`s End"

Natürlich kann sie auch anders. In der Tragikomödie "Ein Schotte macht noch keinen Sommer" spielt sie eine verletzliche, betrogene Ehefrau, die sich noch damit herum schlagen muss, dass ihre unbeaufsichtigten Kinder dem verstorbenen Opa ein "Wikinger-Begräbnis" zuteil werden lassen. Aber die Unnahbare kann sie trotzdem am besten. Etwa als eigensinnige Wissenschaftlerin in "Marie Curie". Und selbst wenn sie im lustigen Fach auftritt, muss sie doch ab und zu die Abweisende sein. Etwa in der schrägen Science-Fiction-Komödie "The World`s End" über eine ausgelassene Pub-Tour, die von bösen Robotern gestört wird. Dort lässt sie als Schwester eines Teilnehmers den anlassigen Protagonisten (Simon Pegg) wiederholt abblitzen.

Nicht abblitzen ließ sie die Musikgruppe Massive Attack. Für die spielte sie im Video zu "Voodoo In My Blood" mit. So wie man es von ihr gewohnt ist. Cool.