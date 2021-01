Henk Schiffmachers "Tattoo": Der Körper als Tagebuch

Henk Schiffmacher ist schwer erreichbar. Kein Zoom, kein Laptop, kein Facetime, kein Internet. Egal. Ich erreiche den Niederländer, Jahrgang 1952, trotzdem – und zwar am Festnetz. Er sitzt in seiner Wohnung in Amsterdam, wo er mit seiner Frau und seiner Katze gerade den Lockdown verbringt, ein Zustand, der ihn schon total nervt: Es gehen ihm das Reisen, das Entdecken und die Abende mit Bier und Freunden im Pub ab. „Das Tätowieren vermisse ich natürlich auch schmerzhaft“, sagt Henk Schiffmacher.

Der Grund für das Gespräch ist seine umfassende Sammlung, die er in den vergangenen 40 Jahren zusammengetragen hat. Schiffmacher ist nämlich ein – im positiven Sinn – Besessener, einer, der all sein Herzblut und Geld seiner zweiten große Liebe (an erster Stelle kommt immer noch seine Frau) gibt: Originalzeichnungen, Lithografien, Radierungen, Tätowierinstrumenten, Gemälden, Fotos, Postern, sonstigen Artefakten. Nachzublättern ist diese ausführliche Reise durch die Geschichte des Tätowierens im soeben bei Taschen veröffentlichten Bildband. Dieser Ziegel (5,56 kg, 440 Seiten) ist „vollgepackt mit fantastischem Shit aus der Geschichte des Tätowierens, den ich über 40 Jahre gesammelt habe. Vieles davon hat man nie zuvor gesehen. Das war eine echte Herzensangelegenheit“, bewirbt er sein eigenes Buch.