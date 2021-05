Das erste eigene Auto, was für ein Erlebnis. Wohl nicht nur für mich: Ohne Klimaanlage, mit ruckeliger Gangschaltung, Radioleiste zum Herausnehmen und Verstecken im Handschuhfach, wo sich auch CDs türmten. Mein erstes Auto war ein milkakuhblauer Mitsubishi Colt und ich habe ihn geliebt. Freilich, der war kein Schlitten wie ein Ferrari oder Rolls Royce, in die Prominente wie Kirk Douglas oder Brigitte Bardot einstiegen und so zu Kultobjekten machten. Aber das erste eigene Auto ist vielmehr als nur ein Auto, es ist ein Lebensgefühl. Mein Mitsubishi brachte mich zur Schule, später zur Uni, oft auch ans Meer an der oberen Adria. Und Sie? Welche Erlebnisse hatten Sie? Schreiben Sie mir gerne.

Vielleicht bekommen Sie ja auch Lust auf eine Tour nach Slowenien. Lange war das Land für viele wenig reizvoll, doch nicht nur die Winzer bringen dort inzwischen Genussvolles hervor. Ljubljana entwickelt sich zur hippen Stadt mit mediterranem Flair und löst Prag als Trend-Destination zunehmend ab. Wir nehmen Sie mit auf einen „Weekender“ und empfehlen dazu gleich vier Tagesrouten. Ab sofort werden Sie wieder mehr unserer beliebten Kurztrip-Reportagen lesen, zur Inspiration oder zum Nachmachen. Wer sich weiter weg träumen will, liest die Story über die Privatinseln der Welt – einfach zum Abtauchen!

Diese und viele weitere aktuelle Storys in der druckfrischen freizeit, viel Vergnügen.

Ihre Marlene Auer