Die besten Tipps für die antike und moderne Stadt Athen

Erstmals in Athen, ist es zwar etwas schwierig, sich in dem Gassen- und Menschengewirr zurechtzufinden, vor allem, weil nicht alle Straßennamen in Englisch angeschrieben sind. Aber nach einem Greek Coffee oder einem Cocktail – je nachdem, wann man startet –, den man am besten gleich in der kleinen versteckten Bar Ipitou am Syntagma Square bestellt, und ausgerüstet mit einem Stadtplan, kann die Entdeckungstour durch die Stadt, die einst der Mittelpunkt der antiken Welt war, losgehen. Wer sich quer durch die Plaka Richtung Monastiraki durchgeschlagen hat, hat es nicht mehr weit auf die 156 Meter hohe Akropolis.