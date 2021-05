Das sind die schönsten Inseln Griechenlands

Sich wieder einmal die Sonne am Meer auf den Bauch scheinen lassen und abends auf einen Fisch in die Taverne. Aber wo? Die Auswahl an griechischen Inseln ist groß. Immerhin gibt es 110 bewohnte Eilande, nicht alle sind überlaufen. Die "Freizeit" stellt ein paar davon vor.

Paros

Mitten in den Kykladen liegt Paros. Der Hauptort Parikia hat eine malerische Altstadt. Ein Strand, der mit seinen Steinformationen ein bisschen an die Seychellen erinnert, ist Kolymbithres Beach. Und richtig griechisch ist es im Ort Noussa. Dort kommt ein weißes Haus mit blauen Fensterläden nach dem anderen. Die Tische der schmucken Lokale stehen direkt am Wasser.